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В музее К.Федина продолжается реализация проекта "Открываем фонды"

Новости
В музее К.Федина продолжается реализация проекта "Открываем фонды"

12 сентября 2017 года в Государственном музее К.А. Федина в рамках проекта «Открываем фонды» начинает работу экспресс-выставка «Узнать сердцем…», посвященная истории дружбы К.А. Федина и К.Г. Паустовского. Она приурочена к 125-летнему юбилею сразу двух писателей, родившихся в один год.

4 апреля 1947 года в дневнике К.А. Федин пишет: «…Замечательно, что люди мудрой и тонкой души природу предпочитают человеку, и человека оценивают и ценят только через это отношение его к природе. В XX веке этот закон так же неизменен, как в XVIII-м и, вероятно, раньше. В моей жизни закон проверен на лучших людях из тех, кого мне посчастливилось узнать сердцем: Соколов-Микитов, Пинегин, Паустовский…» Примечательно то, что при обширнейшем круге знакомых Федин близко сходился с людьми, любящими другую, не городскую жизнь, тонко чувствующими природу, страдающими от столичной суеты. В 1941 году судьба соединила К.А. Федина и К.Г. Паустовского – писателей таких, казалось бы, разных художественных стилей.

На выставке представлены интересные письма, фотографии и книги с автографами, рассказывающие историю «поздней, но настоящей дружбы». Именно так писал о ней К.Г. Паустовский, и эти слова можно увидеть на рукописи рассказа «Молитва мадам Бовэ», посвященного К.А. Федину.

В отдельной витрине представлены материалы из архива Н.К. Фединой – дочери писателя. Ее также, несмотря на большую разницу в возрасте, связывали с К.Г. Паустовским дружеские отношения. Он посвятил ей свой рассказ «Стальное колечко», прототипом главной героини которого стала дочка Нины Константиновны Варвара. Эти уникальные экспонаты выставляются впервые.