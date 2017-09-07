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ПФР информирует о новой услуге

Новости
ПФР информирует о новой услуге

В сервисе «Личный кабинет гражданина» реализована новая функция.

Теперь подать заявление за гражданина может его законный представитель - родитель, усыновитель, опекун или попечитель. Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.

При оформлении заявления необходимо будет указать данные как самого представителя, так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию в остальные поля, требующие заполнения.

В настоящее время через представителя можно подать заявления:

о назначении пенсии;

о переводе с одной пенсии на другую;

о доставке пенсии;

об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;

о назначении ежемесячной денежной выплаты;

о доставке социальных выплат;

о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;

о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;

о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;

о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить свою учетную запись можно в любом территориальном Управлении ПФР.