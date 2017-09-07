Этнографический музей приглашает на "Прогулки по старинной квартире"
В Ночь культуры для гостей музея этнографии подготовлена занимательная интерактивная экскурсия «Прогулки по старинной квартире», приуроченная к празднованию Дня города.
Этим вечером посетители получат возможность побывать в квартире доходного дома конца 19 века. Гости музея познакомятся с выдающимися жильцами и культурой ушедшей эпохи, смогут поиграть в забавные игры горожан прошлого. О правилах вежливости и светского этикета им расскажут в интерьерах старинных комнат.
Время проведения экскурсий: 18.00, 19.00, 20.00.
В течение вечера гости музея смогут посетить экспозицию «Народы Саратовского Поволжья» и выставку «Звучи, гармонь, над Волгою!».