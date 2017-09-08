В Саратовской области благоустроен 91 двор
В Саратовской области завершен ремонт 91 дворовой территории.
Работы по благоустройству дворов и общественных территорий ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На его реализацию из федерального бюджета выделяется 494,5 млн. рублей, софинансирование со стороны области превышает 94 млн. рублей. Проектом предусмотрено благоустройство в городах области 195 дворовых территорий и шести общественных пространств. Реализация проекта находится на личном контроле главы региона Валерия Радаева, регулярно выезжающего на объекты.
В ходе благоустройства дворов ремонтируются внутриквартальные дороги, пешеходные зоны и тротуары, заменяются бордюры, устанавливаются детские или спортивные площадки. Полностью завершить работы планируется в октябре.
Подрядные организации приступили к выполнению работ, предусмотренных муниципальными контрактами, на 6 общественных пространствах. По состоянию на 6 сентября 2017 года завершено благоустройство Городского парка в Энгельсе, «Сквер площади X-летия Октября» в Вольске и площади Ленина в Петровске.