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В минувшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара
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В минувшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара

Новости
В минувшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 4 пожара, из них в г. Саратове 2.

Вчера в Марксе произошел пожар в жилом 2-х квартирном доме. Площадь пожара составила 10 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

В 14 ч. 43 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании кровли деревянного дома в поселке Александровка Ртищевского района. Площадь пожара составила 23 кв.м.

В 22 ч. 25 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в 2-х этажном деревянном доме на ул. Миллеровской. Площадь пожара составила 7 кв.м. Из дома было эвакуировано 12 человек, в том числе 1 ребенок. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

Сегодня в 00 ч. 40 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в гараже на ул. 2-я Прокатная. Площадь пожара составила 3 кв.м., горел вещи б/у в гараже и бампер автомобиля «Лада Калина». На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.