Российским пациентам восстановят слух с помощью китайских имплантов Nurotron
В Россию начались поставки системы кохлеарной имплантации китайского производителя Nurotron. В августе 2017 года стало известно, что по государственным квотам ФГБУ НКЦО ФМБА России закупил 25 кохлеарных имплантов. Теперь импланты Nurotron будут ставить российским детям с нарушениями слуха. В настоящее время в ФГБУ НКЦО ФМБА России идет набор пациентов.
Как рассказал на пресс-конференции в РИА-Новости Николай Дайхес, директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, главный внештатный отоларинголог Минздрава РФ, до сегодняшнего момента детям в российских клиниках ставили и продолжают ставить импланты производства Франции, США, Австрии и Австралии. Эти компании уже 20-40 лет занимаются разработкой и производством систем восстановления слуха. Китайский производитель европейскую сертификацию прошел только 5 лет назад, а сертификат FDA (США) еще не получил.