7 сентября 2017 21:47 ЧЕТВЕРГ
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13:01 | 07 сентября
В краеведческом музее открывается выставка "Круг Родченко. Стильные люди"
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В краеведческом музее открывается выставка "Круг Родченко. Стильные люди"

Новости
В краеведческом музее открывается выставка "Круг Родченко. Стильные люди"

Сегодня в 17.00 в Саратовском областном музее краеведения пройдет торжественное открытие фотовыставки «КРУГ РОДЧЕНКО. СТИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» (Мультимедиа Арт Музей, Москва / Московский Дом Фотографии) в рамках Четырнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

Эта выставка - о моде, стиле и быте московской богемы золотого века русского авангарда.

Фотограф, скульптор, художник Александр Родченко - ключевая фигура русского авангарда. На Западе он входит в тройку самых известных российских художников после Малевича и Кандинского. Один из родоначальников конструктивизма, а также дизайна и рекламы как таковых в СССР.
Выставка посвящена не самому искусству, а его социальному бэкграунду - жизни тех, кто это искусство производил. Фотографы, художники, режиссеры (Борис Барнет, Лев Кулешов, Борис Игнатович, Лиля Брик, Михаил Кауфман и, конечно, сам маэстро Александр Родченко) во всей своей исторической достоверности.