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Опыт Саратовской области по профилактике и борьбе со СПИДом успешно оценен на уровне ПФО

Новости


В Уфе состоялось совещание, посвященное вопросам профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией. О мерах профилактики и борьбе со СПИДом в Саратовской области участникам совещания рассказала заместитель министра здравоохранения Саратовской области Марина Берсенева.

Благодаря активной работе, направленной на сдерживание уровня заболеваемости, регион занимает 31 место среди субъектов РФ и 5 место в ПФО. Уровень смертности от ВИЧ-инфекции в области на 30% ниже среднероссийских показателей. Наблюдается тенденция к ежегодному снижению смертности от СПИДа за счет раннего выявления, удержания на диспансеризации, своевременной профилактики заболеваний и лечения ВИЧ.

В регионе налажено тесное взаимодействие заинтересованных служб и ведомств, определен алгоритм маршрутизации при оказании медицинской помощи больным с ВИЧ и СПИДом.

Специализированная медицинская помощь пациентам оказывается на базе ГУЗ «Центр-СПИД», кабинетов инфекционных заболеваний медорганизаций во взаимодействии с СГМУ им В.И. Разумовского.

Особое внимание уделяется мерам профилактики заболеваемости. В регионе работают областной центр профилактики, специализированные отделения и кабинеты на базе районных больниц. Дополнительно функционируют центры здоровья для взрослых и детей, которые также информируют о профилактике ВИЧ-инфекции.

Ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к памятным датам (Всемирный день здоровья 7 апреля под девизом «Время быть здоровым», «Всемирный день борьбы со СПИД», «День памяти умерших от СПИДа»).

На территории области проводятся выездные акции «Стоп СПИД» с возможным экспресс - тестированием на ВИЧ с участием волонтеров.

Участники совещания опыт Саратовской области по профилактике и борьбе со СПИДом положительно оценили на уровне Приволжского федерального округа.