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В Саратовской области собрано 5 миллионов 359 тысяч тонн зерна
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В Саратовской области собрано 5 миллионов 359 тысяч тонн зерна

Новости
В Саратовской области собрано 5 миллионов 359 тысяч тонн зерна

В Саратовской области валовой сбор зерна составил 5 млн 359 тысяч тонн, при средней урожайности 27,2 ц/га.

Более 300 тыс. тонн зерна собрали хлеборобы Балашовского (330 тыс. тонн) и Ершовского (325 тыс. тонн) районов.

В 6-ти районах намолочено более 200 тыс. тонн зерновых: Пугачевский (валовой сбор составил 245 тыс. тонн), Калининский (238 тыс. тонн), Екатериновский (226 тыс. тонн); Краснокутский (218 тыс. тонн); Перелюбский (217 тыс. тонн); Самойловский (202 тыс. тонн).

В 19-ти районах намолочено более 100 тыс. тонн: Ртищевский (184 тыс. тонн); Дергачевский (181 тыс. тонн); Балаковский (178 тыс. тонн); Федоровский (166 тыс. тонн); Аркадакский (168 тыс. тонн); Энгельсский (162 тыс. тонн); Краснопартизанский (160 тыс. тонн); Аткарский (155 тыс. тонн); Советский (142 тыс. тонн); Петровский (136 тыс. тонн); Ивантеевский (130тыс. тонн); Новоузенский (125 тыс. тонн); Духовницкий (126 тыс. тонн); Питерский (117 тыс. тонн); Романовский (113 тыс. тонн); Татищевский (111 тыс. тонн); Базарно-Карабулакский (102 тыс. тонн); Турковский (100 тыс. тонн); Новобурасский (101 тыс. тонн).

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечается в хозяйствах Советского (40,1 ц/га), Балашовского (39,5 ц/га), Аркадакского (33,7 ц/га) районов.