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В саратовском ТЮЗе состоится лекция режиссера Томаса Мартина о Бертольте Брехте

Новости
В саратовском ТЮЗе состоится лекция режиссера Томаса Мартина о Бертольте Брехте

12 сентября 2017 года, во вторник, в 17-00 на Малой сцене Саратовского ТЮЗа Гёте-Институт при поддержке проектного бюро eArt group представят лекцию немецкого драматурга, поэта, писателя, режиссера Томаса Мартина о Бертольте Брехте.

В Саратов Томас Мартин приезжает в рамках турне по городам России, перед визитом в наш город его лекцию услышат в Самаре на фестивале «Золотая репка», после ему предстоят выступления в Нижнем Новгороде и в Москве. В лекции будут затронуты вопросы теории и практики театра Брехта, стилистики эпического театра, а также литературного творчества писателя, его пьес, стихов и диалогов.

Томас Мартин – немецкий драматург, поэт, писатель, режиссер. В 1996 году работал заведующим литературной частью театра Берлинер ансамбль, а с 1997 по 1999 год был редактором берлинского журнала Sklaven. Работал в качестве ассистента режиссера, заведующего литературной частью и драматурга в Дойчес Театр Берлин (1988-1993) с Хайнером Мюллером и Франком Касторфом. С 2003 и 2006 возглавлял Международные дни Брехта на литературном форуме в Берлине. С 2010 года работает исполнительным художественным директором и автором театра Фольксбюне на Роза Люксембург платц, также ведет интернет-колонку Denkzeichen (volksbuehne-berlin.de/deutsch/denkzeichen).

Перевод лекции будет осуществлять Эвелина Киллинг-Бирюкова, являвшаяся с 2000 года координатором программ Немецкого культурного центра Гёте в Пермском крае. Автор ряда культурных проектов, инициатор и координатор международных фестивалей. В 2006 году основала международное проектное бюро Ergo и лингвистический центр «Modo Vivere» в Перми, а с 2016 года является креативным директором немецкого офиса проектного бюро eArt group.

Лекция рассчитана на тех, кто глубоко интересуется историей и теорией театра: студентов и преподавателей театральных вузов, филологических факультетов, сотрудников театров, а также желающих расширить свой театральный кругозор зрителей. Вход бесплатный, строго по предварительной записи онлайн по адресу: https://tuzkiseleva.timepad.ru/event/568401/ или по телефону кассы театра 24-23-63.