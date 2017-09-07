В селе Афанасьевка Воскресенского района установлен карантин по АЧС
В связи с выявлением заболевания свиней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Афанасьевка Воскресенского муниципального района, с 4 сентября 2017 года установлен карантин.
Ветеринарная служба проводит мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболевания из очага. Установлены границы первой угрожаемой зоны глубиной 5 км от эпизоотического очага. Определена вторая угрожаемая зона в пределах Воскресенского муниципального района.
В соответствии с требованиями ветеринарных правил в очаге и угрожаемых зонах введены ограничения, - сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.