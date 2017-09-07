Саратов готовится к Ночи культуры
8 сентября в рамках празднования 427-й годовщины со дня основания города Саратова пройдет зрелищно – развлекательное мероприятие «Ночь культуры».
В рамках «Ночи культуры» по городу будет организованно множество площадок с развлекательными программами.
В масштабной акции примут участие городские и областные музеи, муниципальные библиотеки, творческие коллективы города Саратова и области, образовательные учреждения.
Следует отметить, что в этом году значительно расширена «география» проведения мероприятия. Развлекательные площадки будут работать как на проспекте имени Кирова С.М. так и на ул. Волжской.
Кроме того, в саду «Липки» саратовские поэты, барды и прозаики будут зачитывать произведения собственного сочинения, а также петь песни. По завершении поэтического марафона состоится концертная программа в исполнении джаз – оркестра «Ретро» (художественный руководитель Никита Духовников), - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.