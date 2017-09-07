Музей К.А.Федина приглашает на творческий вечер "Воздух дороги"
Завтра в 17.00 в рамках проекта «Литературные портреты" Государственный музей К.А. Федина приглашает на творческий вечер поэта Елизаветы Мартыновой «Воздух дороги».
Елизавета Мартынова – постоянный автор творческих вечеров в музее. В предыдущую встречу, несколько лет назад, она презентовала книгу стихотворений «Свет в окне».
Последний цикл стихотворений поэта, названный «Воздух дороги», отражает новый этап ее творчества. Понятие дороги становится объединяющим символом философской лирики автора: на перекрестии прошлого и вечно ускользающего настоящего выстраивается единый путь преемственности поколений. Оживает Память, «которая светит». Так собираются «все поколенья предков», и жизнь наполняется высшим смыслом – «там живы все…»
На вечере прозвучат как стихотворения прошлых лет, так и новые, написанные за последние годы. Мы приглашаем всех ценителей и любителей поэзии на творческий вечер Елизаветы Мартыновой.