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В Центральной городской библиотеке открылась новая выставка «Саратовское морское собрание: 20 лет деятельности»

Новости
В Центральной городской библиотеке открылась новая выставка «Саратовское морское собрание: 20 лет деятельности»

В рамках празднования Дня города в Центральной городской библиотеке открылась новая выставка «Саратовское морское собрание: 20 лет деятельности».

Выставка организована Центром муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки совместно с саратовской региональной общественной организацией «Саратовское морское собрание».

Материалы, представленные на экспозиции, рассказывают об истории создания в 1995 году Саратовского морского собрания, руководителях и членах организации.

Интерес представляют корабельные часы, секстант (навигационный угломерный инструмент), модель большого десантного корабля «Саратов» (модель изготовлена капитаном 2-го ранга, ветераном Военно-морского флота Сергеем Анатольевичем Прохоровым.) .

Предметы и фотоматериалы на выставку предоставил председатель саратовской региональной общественной организации «Саратовское морское собрание», капитан 3-го ранга Владислав Алексеевич Иванов.

На экспозиции также можно познакомиться с книгами саратовских краеведов В.М. Цыбина, В.Н. Токарева, А.Н. Степаненко по истории саратовского судоходства из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.

Выставка работает до 30 сентября 2017 года по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162.

Часы работы: с 9.00 до 20.00. Вход свободный.