Со зданий по улице Московской продолжают демонтировать незаконные рекламные конструкции
В Волжском районе продолжаются межведомственные рейды по выявлению и демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций.
Особое внимание уделено улицам Московская и Волжская, где в настоящее время рекламные вывески на фасадах зданий приводят в соответствии с дизайн-кодом.
Самовольно размещенные и не соответствующие установленным требованиям вывески противоречат целям и задачам архитектурно-художественной концепции города, а также негативно влияют на восприятие внешнего архитектурного облика окружающей среды, вследствие чего, подлежат демонтажу.
Так, в ходе очередного рейда с фасадов исторических зданий по ул. Московская было демонтировано 12 рекламных конструкций. Были очищены фасады домов № 60, 62, а также дома № 57, известного как Дом Карепанова (конец XIX века).
Ранее, со здания Торгового пассажа Лаптева по адресу: ул. Московская, 59 сняли 16 вывесок неустановленного образца.
Всего в результате проведенных мероприятий с домов по ул. Московская в границах Волжского района демонтировали 38 незаконных объектов рекламы.