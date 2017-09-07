Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали в августе 2017 года увеличилась на 43,4%
В августе 2017 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги погружено более 1,17 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 43,4%.
Погрузка за 8 месяцев 2017 года превысила 8,6 млн тонн, что выше аналогичного периода предыдущего года предыдущего года на 37,8%.
С начала года в Саратовском регионе ПривЖД погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 3,7 млн тонн, (+61,4% к январю - августу 2016 года);
- химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн, (+12%);
- строительных грузов – 735,5 тыс. тонн, (в 1,6 раз больше);
- цемента – 469,1 тыс. тонн, (+25,3%);
- зерна – 587,3 тыс. тонн, (в 1,5 раза больше).
Снижение отмечается по химикатам и соде – 46,4 тыс. тонн (-23,1%) и черным металлам – 471 тыс. тонн (-1,6%).