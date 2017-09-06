Сгорели два деревянных дома
За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали четыре пожара.
Вчера в два часа дня на пульт «01» города Балаково поступил сигнал о пожаре в четырехкомнатной квартире девятиэтажного дома. Горели домашние вещи в кухне на площади 3 кв.м.
В 18 часов 20 минут горел нежилой деревянный дом в поселке Дергачи. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.
В полночь на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в неэксплуатируемом помещении на улице 2-й микрорайон Урицкого. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.
Сегодня около двух часов ночи на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме в поселке Репное Балашовского района. Площадь пожара составила 80 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.