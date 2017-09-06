6 сентября 2017 16:04 СРЕДА
Новости
14:27 | 06 сентября
Со зданий по улице Московской продолжают демонтировать незаконные рекламные конструкции
13:31 | 06 сентября
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали в августе 2017 года увеличилась на 43,4%
12:39 | 06 сентября
Сгорели два деревянных дома
11:54 | 06 сентября
Изменены параметры подачи холодной воды некоторым потребителям центральной части города
10:47 | 06 сентября
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10:00 | 06 сентября
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19:00 | 05 сентября
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18:03 | 05 сентября
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17:03 | 05 сентября
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16:07 | 05 сентября
Юная барабанщица Катя Филимонова включена в топ-15 талантливых детей, прославивших Саратов
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Сгорели два деревянных дома

Новости
Сгорели два деревянных дома

За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали четыре пожара.

Вчера в два часа дня на пульт «01» города Балаково поступил сигнал о пожаре в четырехкомнатной квартире девятиэтажного дома. Горели домашние вещи в кухне на площади 3 кв.м.

В 18 часов 20 минут горел нежилой деревянный дом в поселке Дергачи. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

В полночь на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в неэксплуатируемом помещении на улице 2-й микрорайон Урицкого. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.

Сегодня около двух часов ночи на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме в поселке Репное Балашовского района. Площадь пожара составила 80 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.