Определены победители турнира по вождению автомобилей с ручным управлением

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Мероприятие организовано центром адаптации и реабилитации инвалидов министерства социального развития области совместно с администрацией города Саратова и Саратовской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов». Отметим, что в этом году соревнования вошли в перечень мероприятий, посвященных празднованию Дня города Саратова.Участников соревнований поздравил председатель Общественного совета министерства социального развития Саратовской области Евгений Ковалев: «Желаю всем участникам удачи и успехов в сегодняшних соревнованиях. Вы уже победители, вы являетесь для нас примером, доказывая каждый день, что возможности человека безграничны».Во время проведения соревнований на Театральной площади работали различные интерактивные площадки. Все желающие смогли попробовать свои силы на спортивной площадке, приобрести сувениры на ярмарке, посетить фотозону и музыкальную площадку. В конце состязаний присутствующих ждал приятный сюрприз – акция «счастливый билет», на которой зрителям представилась уникальная возможность выиграть памятные подарки. Главный приз акции – смартфон и сертификат на три бесплатных занятия восточными танцами получила жительница Саратова Анна Бессонова.Жюри оценивало мастерство автолюбителей по трем классам автомобилей: «мини», «стандарт» и «макси». После подведения итогов соревнований были названы победители.Так, в номинации «Автомобили класса «мини»» первое место занял Герман Кузнецов. На втором месте – Сергей Юриков.В номинации «Автомобили класса «стандарт»» победил Альберт Скрыльков, на втором месте Илья Крылатов, на третьем – Александр Емельянов.В номинации «Автомобили класса «макси»» первое место занял Дамир Темирбулатов, второе место у Владимира Прохорова, на третьем месте - Наталья Попова.