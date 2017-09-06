Театральный праздник для провинциальных зрителей

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О фестивале заговорили задолго до его начала. Сначала на уровне слухов, предположений балашовцы узнавали информацию, что в их город приедут мастера сцены не только из соседних провинциальных городов и Саратова, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. В то, что одну из своих лучших постановок покажет Театр наций под управлением народного артиста России Евгения Миронова, многие и вовсе отказывались верить. Далек был от этого Балашов. В городе с вековой театральной историей (в этом году здесь открывается 100-й театральный сезон) длительное время шли постановки в неприспособленном для этого помещении. Свежи воспоминания об угрозе закрытия театра, о скандалах в местной труппе, артисты которой объявляли голодовку, отстаивая свои права. Где уж тут быть мечтам о приезде столичных звезд? Да и новое здание театра, которое строили-строили и наконец-то построили, люди тоже поначалу воспринимали, как чудо.Вопрос о том, что оно нужно городу, поднимался еще 30 лет назад. Объект даже начали возводить, однако работы в какой-то момент заморозили, место стройки поросло бурьяном. В августе прошлого года к строительству приступили практически с нуля. И вот спустя год театр открыл свои двери для зрителей. По информации пресс-службы губернатора, общая площадь здания составляет 2 тыс. кв. метров, площадь сцены - 103,5 кв. метров. Она оснащена самым современным оборудованием, что существенно расширяет возможности для реализации творческих фантазий постановщиков. Также в театре появились фойе для проведения представлений, репетиционный зал, гримуборные, помещения под столярный цех, склад декораций и мягкого реквизита.Начало новой театральной истории в Балашове отмечали с размахом. Перед церемонией открытия здания гости праздника увидели театрализованное представление под открытым небом. В центре города работало несколько сценических площадок, на которых вспоминали различные вехи развития театрального искусства в нашей стране. Данью истории города стало костюмированное шествие. На пешеходной зоне работала "Улица Мастеров", где можно было ознакомиться с изделиями местных умельцев. Каждый зритель мог почувствовать себя героем пьесы, гуляя по театральному скверу. На время фестивальных вечеров его "населили" исторические и литературные персонажи: Дама с собачкой, Пушкин, юные барышни и матроны в кринолинах, купцы и мастеровые. Праздничную атмосферу создавал духовой оркестр областной филармонии "Волга-Бэнд".С открытием нового здания театра балашовцев поздравили спикер Государственной думы Вячеслав Володин, врио губернатора Валерий Радаев, народный артист России Евгений Миронов. Глава региона выступил с инициативой сделать фестиваль "Театральное Прихоперье" ежегодным, расширить число его участников за счет приглашения трупп из Воронежской, Пензенской, Тамбовской, Волгоградской областей. Вячеслав Володин обратил внимание на то, что город получил не только современный театр, но и уютный благоустроенный сквер, который может стать еще одним популярным местом отдыха горожан. Он предложил расширить его территорию для большего удобства посетителей.Народный артист РФ Евгений Миронов признался, что ранее никогда не был в Балашове, но всегда с вниманием следит за культурной жизнью родной Саратовской области, и гордится тем, как здесь последние годы развивается культура. "Сегодня на фестиваль приехали ведущие коллективы России, - отметил он. - Так что сегодня Балашов - театральная столица России".В завершении вечера горожане все же увидели Евгения Миронова, Чулпан Хаматову и других артистов Театра наций в знаменитом спектакле "Шукшинские рассказы". Причем, такую возможность получили не только те, у кого были билеты в зрительный зал (а достать их было нельзя задолго до праздничного вечера). Происходящее на сцене транслировалось на большом экране, размещенном на фасаде театра. Спектакль оказался удивительно созвучным событию дня. Колоритные шукшинские герои - по сути, узнаваемые персонажи, сменяющие друг друга истории - своего рода признание малой родине, глубинке, где живут, чудят, любят и мечтают люди.После спектакля Евгений Миронов признался залу, что испытывает особенные эмоции. Ему впервые пришлось открывать новый театр в провинциальном городе. Он выразил уверенность, что это событие не только даст толчок развитию театрального искусства, но и послужит развитию города в целом.О чем сегодня мечтают балашовцы? В течение дня за восторженными благодарностями не раз приходилось слышать робкие возгласы надежды. "Театр нам построили, город к празднику благоустроили, дороги сделали, - так переговаривали две женщины в толпе во время торжественного открытия. - Нам бы еще производство возродить. Ведь какой город был! Один комбинат плащевых тканей чего стоил. Были бы рабочие места, и молодежи бы не пришлось ездить на заработки в Москву". Люди продолжают мечтать о возрождении. И кто знает, может быть, открытие театра, действительно вдохнет новую жизнь в провинциальный Балашов?Татьяна Сергеева, фото Юлии Благоевой