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Наступление сирийской армии на Дейр-эз-Зор, согласно плану, развивается по двум направлениям – с севера и юга. Со стороны Ракки движутся знаменитые «Тигры» полковника Хасана Сухейля, а со стороны акербатской дуги, из Ас-Сухны, приближается 800-ый батальон Республиканской гвардии. По утренним сводкам южная группировка войск находится в 20 км от Дейр-эз-Зора, в то время как северная вплотную приблизилась к авиабазе 137-ой бригады, блокированной боевиками ИГ, а, по неподтвержденной информации, даже разблокировала гарнизон.Последние сутки главные бои развернулись именно на подступах к этой авиабазе на западе Дейр-эз-Зора. Ещё три года назад при захвате города боевики ИГ отрезали авиабазу от гарнизона, чтобы не дать сирийским военным возможности освободить населенный пункт. Естественно, чтобы взять Дейр-эз-Зор, сначала нужно разблокировать 137-ую бригаду, чтобы лишить боевиков арсеналов и возможности использовать блокированных там сирийских военных.Когда армейцы подошли за 6 км от города, в район нефтяного месторождения Аль-Мазра, террористы предприняли атаку смертников, выпустив 10 «джихад-мобилей» и заминированных БМП. Однако атака была пресечена с воздуха и ударами ПТУР. Попытка ИГ атаковать в районе месторождения Аль-Харата с помощью танков и артиллерии также провалилась.Вечером передовым группам сирийского спецназа удалось приблизиться к гарнизону 137-ой бригады за 2-3 км, прорвав кольцо осады, а передовые подразделения палестинцев пробились в Дейр-эз-Зор в районе базы «Панорама». В настоящее время, по сообщению губернатора провинции, артиллерия пытается снять осаду с военного аэродрома Дейр-эз-Зора, обстреливая боевиков на высоте Эс-Сарда.Битва за Дейр-эз-Зор по своему значению и накалу сопоставима с битвой за Берлин, особенно учитывая замаячивший по другую сторону фронта интерес американцев взять город первыми с помощью курдов. Ожесточение террористов в осажденном Дейр-эз-Зоре по своему остервенению также напоминает сопротивление фашистов перед штурмом Рейхстага.Естественно, что в таких условиях жертв среди военных избежать невозможно. Накануне под обстрел боевиков попала даже колонна российского «Центра по примирению враждующих сторон», в результате два наших военнослужащих погибли. Сообщения о гибели военных всегда омрачают картину приближающейся победы, особенно если они являются нашими соотечественниками. Однако войны без жертв не бывают, и военные выполняют свой долг, спасая мирное население – зачастую своими жизнями.Операция в Сирии стала большим испытанием для России, но вместе с тем она дала российским военным огромную школу и бесценный боевой опыт, который, как известно, всегда пишется кровью. Тем не менее, усилиями военного командования РФ в Сирии удалось избежать массовых потерь среди военнослужащих. В то время как основная часть операции проводилась в воздухе, операции на земле ограничились точечным участием и мирными инициативами – поставкой гуманитарной помощи и переговорной миссией.Кроме того, война в Сирии в реальном времени возродила традиции боевой славы и героический дух. Поколения россиян, воспитанные на подвигах героев времен Великой Отечественной войны, понимают, что зачастую против зла работает личное мужество и самоотверженность. В условиях же сирийской бойни в Сирии каждый отправившийся туда россиянин является настоящим героем. Как показывает опыт штурма Берлина, сегодня победа на ИГ зависит от героизма каждого участника этой непростой операции. Именно этого сейчас ждут 230 тысяч сирийцев, запертых боевиками в Дейр-эз-Зоре.*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ