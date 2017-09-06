В Саратове открылась выставка "МастерОК"
Сегодня на базе регионального центра поддержки одаренных детей государственного образовательного учреждения дополнительного образования «Саратовский областной учебно-методический центр» состоялось торжественное открытие выставки прикладного творчества воспитанников детских домов «МастерОК».
Выставка является одним из направлений окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», реализуемого в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
На выставке представлены 70 лучших работ по различным направлениям декоративно-прикладного творчества: бисероплетение, вышивание, вязание, макраме, мозаика, художественная роспись, художественная резьба, оригами, бумагопластика, тестопластика, изготовление игрушек, дизайн. В ходе торжественного открытия для ребят воспитателями детских интернатных учреждений были проведены мастер-классы по технике канзаши и «гофротрубочка».
Выставка прикладного творчества воспитанников детских домов «МастерОК» продлится до 10 сентября этого года. Лучшие пять работ будут направлены для участия в окружной выставке, которая пройдет с 10 по 14 октября в городе Кирове.