Ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» завершен
Закончен ремонт участка автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» протяженностью 24,6 км в Марксовском и Энгельсском районах. Работы велись в рамках приоритетного проекта министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги. Саратовская агломерация».
Также было отремонтировано дорожное покрытие двух мостов, находящихся на этих участках.
Автодорога «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» обеспечивает транспортную связь 83 населенных пунктов, в которых проживает более 370 тысяч человек.
Кроме того, закончен ремонт на других региональных автотрассах: Елшанка-Песчаный Умет, Саратов-Усть-Курдюм, Саратов-Дубки-Новая Липовка, Тепличный-Березина речка.. Всего в этом году только в рамках программы «Безопасные и качественные дороги. Саратовская агломерация» отремонтировано 95 км. областных дорог, - сообщает пресс-служба регионального правительства.