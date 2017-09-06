За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров, в г. Саратове пожаров не произошло. Наиболее значимые из них:
4 сентября в 16 ч. 44 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом саманном доме на ул. Льва Толстого в п.г.т. Дергачи. Площадь пожара составила 3 кв.м, горели домашние вещи. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
4 сентября в 18 ч. 11 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире двухквартирного дома на ул. Новики в с. Перевесинка Турковского района. Площадь пожара составила 5 кв.м. Предположительная причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.
4 сентября в 20 ч. 22 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в нежилом деревянном доме на ул. Лесной в с. Синодское Воскресенского района. Площадь пожара составила 54 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.