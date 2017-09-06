6 сентября 2017 01:39 СРЕДА
Новости
19:00 | 05 сентября
В Саратове открылась выставка "МастерОК"
18:03 | 05 сентября
Ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» завершен
17:03 | 05 сентября
За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров
16:07 | 05 сентября
Юная барабанщица Катя Филимонова включена в топ-15 талантливых детей, прославивших Саратов
14:38 | 05 сентября
9 сентября пройдет квест-игра «История подвига: антитеррор»
13:11 | 05 сентября
Научно-практическую конференцию врачи-сексологи посвятили актуальным вопросам медицинской сексологии
12:08 | 05 сентября
В Саратовской области выявлено два новых очага АЧС
11:13 | 05 сентября
На День города в Саратове ожидается свадебный бум
10:22 | 05 сентября
Обновленный парк открыт в Балакове
19:00 | 04 сентября
Электронные накладные начали использовать SafeCrow и Boxberry
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров

Новости
За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров, в г. Саратове пожаров не произошло. Наиболее значимые из них:

4 сентября в 16 ч. 44 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом саманном доме на ул. Льва Толстого в п.г.т. Дергачи. Площадь пожара составила 3 кв.м, горели домашние вещи. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

4 сентября в 18 ч. 11 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире двухквартирного дома на ул. Новики в с. Перевесинка Турковского района. Площадь пожара составила 5 кв.м. Предположительная причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.

4 сентября в 20 ч. 22 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в нежилом деревянном доме на ул. Лесной в с. Синодское Воскресенского района. Площадь пожара составила 54 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.