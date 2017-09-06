В Саратовской области выявлено два новых очага АЧС

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Как сообщает управление ветеринарии областного правительства, с 29 августа карантин по заболеванию введен в селе Чапаев Балаковского, с 1 сентября – в селе Аряш Новобурасского района.Ветеринарная служба проводит мероприятия в соответствии с нормами действующего законодательства. В частности, организовано круглосуточное дежурство ветеринарных постов, обеспечивающих соблюдение карантинного режима.В эпизоотическом очаге и угрожаемых зонах введен ряд ограничений. В эпизоотическом очаге – запрет на перемещение и перегруппировку животных, убой всех видов животных, реализацию кормов, животных и продуктов убоя.За пределы первой угрожаемой зоны (в радиусе 5 км от очагов) запрещен вывоз свиней и свиноводческой продукции, включая почтовые отправления, реализация свиней и свиноводческой продукции, закупка свиней у населения, заготовка свинины. Под запретом проведение ярмарок и выставок животных.Во второй угрожаемой зоне введен запрет на реализацию свиней и продуктов свиноводства, за исключением продукции промышленного изготовления, проведение сельхозярмарок и выставок животных, закупку свиней у населения, выгульное содержание свиней, вывоз свиней, продукции свиноводства непромышленного изготовления, в том числе почтовыми отправлениями.Исключение из ограничений в соответствии с требованиями законодательства составляют хозяйства и предприятия, имеющие высокий уровень биологической защиты (III и IV компартменты).Фото http://trassae95.com