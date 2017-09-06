Юная барабанщица Катя Филимонова включена в топ-15 талантливых детей, прославивших Саратов
Коллеги из интернет-проекта Woman's Day организовали Топ-15 талантливых детей, прославивших Саратов! Среди них - победительница второго сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» барабанщица Екатерина Филимонова! Проголосовать можно до 2 октября по ссылке - http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/top-15-talantlivyih-detey-proslavivshih-saratov/6/?token=60ef48e9c9cdf269cd2006a622e049fe Победителя наградят дипломом, подтверждающим звание «Гордость Саратова – 2017» и подарками!