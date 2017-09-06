9 сентября пройдет квест-игра «История подвига: антитеррор»
9 сентября с 11.00 до 13.00 на территории Парка Победы (Саратов) пройдет квест-игра «История подвига: антитеррор». Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Организаторами мероприятия являются министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области и региональный центр «Молодёжь плюс».
Основная цель квест-игры направлена на пропаганду ценностей мирной жизни, профилактику экстремистских настроений и формирование патриотических ценностей в молодежной среде.
В программе мероприятия запланировано проведение квест-игры по заданному маршруту с зашифрованными станциями, запуск белых шаров, минута молчания и возложение цветов к памятнику погибшим в локальных войнах.
Участниками квеста планируют стать 7 команд из образовательных учреждений города Саратова.