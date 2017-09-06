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Научно-практическую конференцию врачи-сексологи посвятили актуальным вопросам медицинской сексологии

Новости
Научно-практическую конференцию врачи-сексологи посвятили актуальным вопросам медицинской сексологии

2-3 сентября 2017 года состоялась Международная научно-практическая конференция врачей-сексологов "Медицинская сексология и сексуальное здоровье".

В преддверии международного дня сексуального здоровья 2-3 сентября 2017 года состоялась специализированная Международная научно-практическая конференция врачей сексологов "Медицинская сексология и сексуальное здоровье", организованная МРОО" Профессиональное объединение врачей-сексологов", отметившим в 2017 году свое 5-летие, а также Научно-методическим Центром медицинской сексологии и сексопатологии и кафедрой психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им.И.И. Мечникова.

Обсуждались вопросы и перспективы развития медицинской сексологии, сохранения сексуального и, как следствие, репродуктивного здоровья, необходимости поддержки традиционных семейных ценностей, института семьи, материнства и детства.

Рассматривались и современные негативные тренды, искажающие психосексуальное развитие подростков, такие, как широкое распространение порнографии, виртуального секса. Обсуждался стабильно высокий уровень сексуальных правонарушений в стране, вызывающий обеспокоенность профессионалов, и экспертная роль врача-сексолога. В конференции приняли участие практикующие врачи-сексологи из 25 городов России и стран ближнего зарубежья (Армения, Беларусь, Украина).

Участники конференции активно делились с коллегами опытом работы и вырабатывали общие взгляды и подходы к терапии и профилактике сексуальных расстройств. По результатам конференции принята резолюция о дальнейшем развитии медицинской сексологии, а также о важной роли врача-сексолога в жизни современного общества.