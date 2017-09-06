На День города в Саратове ожидается свадебный бум
В "красивую дату", 09.09.2017, узаконят отношения 122 пары саратовцев.
По информации управления по делам ЗАГС правительства области, за 8 месяцев в регионе произведено 59 178 государственных регистраций актов гражданского состояния. В органах ЗАГС области составлено записей актов: о рождении - 15773, о заключении брака – 10333, о расторжении брака – 6514. За отчетный период количество разводов снизилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В минувшем месяце в регионе родилось 2403 новорожденных. В августе появились жители с редкими именами Иннокентий, Клим, Авдей, Фаддей, Лукьян, Латифа, Илона, Афина, Майя, Рианна, Степанида.
Также сообщается, что количество браков превысило количество разводов в 2,5 раза.
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