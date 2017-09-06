6 сентября 2017 01:39 СРЕДА
Новости
19:00 | 05 сентября
В Саратове открылась выставка "МастерОК"
18:03 | 05 сентября
Ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» завершен
17:03 | 05 сентября
За минувшие сутки в регионе ликвидировано восемь пожаров
16:07 | 05 сентября
Юная барабанщица Катя Филимонова включена в топ-15 талантливых детей, прославивших Саратов
14:38 | 05 сентября
9 сентября пройдет квест-игра «История подвига: антитеррор»
13:11 | 05 сентября
Научно-практическую конференцию врачи-сексологи посвятили актуальным вопросам медицинской сексологии
12:08 | 05 сентября
В Саратовской области выявлено два новых очага АЧС
11:13 | 05 сентября
На День города в Саратове ожидается свадебный бум
10:22 | 05 сентября
Обновленный парк открыт в Балакове
19:00 | 04 сентября
Электронные накладные начали использовать SafeCrow и Boxberry
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Обновленный парк открыт в Балакове

Новости
Обновленный парк открыт в Балакове

1 сентября в 7-м микрорайоне г. Балаково состоялось открытие обновленного парка. Это событие стало продолжением празднования Дня знаний. Решено, что ежегодно в этом парке будет проводиться посвящение маленьких балаковцев в первоклассники.

Реконструкция парка – это совместный проект администрации Балаковского муниципального района и Балаковской АЭС. Этот проект стал первым успешным совместным делом промышленных предприятий города и администрации района.

Балаковцы по достоинству оценили работу по восстановлению и улучшению облика парковой зоны. Здесь установлены современные фонари уличного освещения, скамейки, урны для мусора, пострижены кусты и деревья, началась работа по реконструкции пешеходных дорожек. Планируется продолжить работы по реконструкции и развитию парковой зоны и в 2018 году.

Церемонию открытия парка украсили выступления творческих коллективов города Балаково, который получил прекрасный подарок к своему 255-летию.