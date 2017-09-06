Обновленный парк открыт в Балакове
1 сентября в 7-м микрорайоне г. Балаково состоялось открытие обновленного парка. Это событие стало продолжением празднования Дня знаний. Решено, что ежегодно в этом парке будет проводиться посвящение маленьких балаковцев в первоклассники.
Реконструкция парка – это совместный проект администрации Балаковского муниципального района и Балаковской АЭС. Этот проект стал первым успешным совместным делом промышленных предприятий города и администрации района.
Балаковцы по достоинству оценили работу по восстановлению и улучшению облика парковой зоны. Здесь установлены современные фонари уличного освещения, скамейки, урны для мусора, пострижены кусты и деревья, началась работа по реконструкции пешеходных дорожек. Планируется продолжить работы по реконструкции и развитию парковой зоны и в 2018 году.
Церемонию открытия парка украсили выступления творческих коллективов города Балаково, который получил прекрасный подарок к своему 255-летию.