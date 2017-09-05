Электронные накладные начали использовать SafeCrow и Boxberry
Для ускорения процедуры отправления товаров новый функционал запустили Boxberry и SafeCrow. В рамках совместной услуги «Защита покупок с доставкой» партнеры начали использовать электронные накладные.
Активное расширение отделений Boxberry, а также рост количества защищаемых сделок SafeCrow требуют повышения скорости обработки отправлений. Сегодня формирование электронных накладных дало возможность до двух-трех минут сократить процесс оформления отправки товаров.
Специализированная накладная при создании защищенной сделки формируется автоматически. В документе указываются данные пункта выдачи и получателя посылки. Отправителю приходит sms-сообщение или электронное письмо с номером накладной. Пользователю услуг при передаче товара в доставку необходимо сообщить полученный номер оператору отделения Boxberry.
Далее по прибытии товара в пункт назначения получателю направляется sms-уведомление. Там он сможет забрать предназначаемую ему посылку. Такая возможность есть у жителей 368 городов России, где работает 1429 отделений. Всю информацию по сделке можно наблюдать в режиме онлайн в личном кабинете SafeCrow. Функционал уже протестирован и активно используется клиентами SafeCrow и Boxberry.