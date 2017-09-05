ТЮЗ имени Ю.П.Киселева приглашает на Ночь культуры

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"В первую неделю сентября часть труппы театра отправится на гастроли в Самару на фестиваль «Золотая репка», поэтому в этом году особенную, интерактивную праздничную программу для «Ночи культуры» артисты ТЮЗа будут готовить вместе с педагогической частью театра.Праздник будет рассчитан на самое активное участие зрителей и непосредственное общение с артистами и театром. Перед зданием театра можно будет увидеть элементы декораций из любимых спектаклей, сделать фото на память и получить подарки от театра за участие.С сумерками приходит время волшебства, снов и прекрасных сказок — темой праздника в рамках «Ночи культуры» на площади Киселёва в этом году станет «неуловимое чудо» театра. В сентябре 2017 года Саратовский ТЮЗ открывает свой сотый театральный сезон. Грядущий в 2018 году столетний юбилей театра заставляет задуматься над тем, как театр может представить свою историю. Способны ли костюмы, декорации, фотографии или даже видеозаписи «сохранить» больше не играющийся спектакль? Или спектакли продолжают жить только в памяти о них, в сердцах зрителей? Быть может, наши воспоминания о самых любимых спектаклях всегда существуют на какой-то границе между реальностью и воспоминанием. Во сне и наяву одновременно.Искать неуловимое чудо театра вместе со зрителями ТЮЗ Киселёва предлагает на различных интерактивных площадках, которые будут организованы на площади Киселёва:«Фотозона». Пространство перед входом в театр преобразится до неузнаваемости с помощью элементов декораций из любимых спектаклей театра, которые уже не идут сегодня на сцене ТЮЗа. В волшебном мире, куда уходят списанные спектакли, можно будет сделать фото на память, рассмотреть поближе, как и из чего делаются декорации. И, конечно же, вспомнить спектакли, для которых они создавались. Дополнить фотоколлекцию сможет снимок с артистами в образах из текущих спектаклей репертуара Саратовского ТЮЗа.«Букроссинг». С нового театрального сезона в фойе театра заработает зона свободного обмена книгами, или «букроссинга». Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте, для того, чтобы кто-то ещё мог её прочитать. Новому «хозяину» книги после прочтения предлагается сделать тоже самое. За «путешествием» книги можно следить через Интернет. Приносите с собой на праздник книги и получайте приятные подарки от театра, а также забирайте понравившиеся книги с собой. В процессе «освобождения книг» желающие смогут обсудить любимые книги с артистами театра.«Книга судеб». Способно ли искусство действительно повлиять на наши жизни? Может быть, в вашей судьбе театр сыграл не последнюю роль? Связаны ли в вашей жизни с Саратовским ТЮЗом какие-то особенно дорогие воспоминания? Оставьте свой отзыв в «Книге судеб», расскажите о том, как театр изменил вашу жизнь, и получите подарок — послание зрителям от артистов ТЮЗа Киселёва.«Склад памяти». Храните у себя дома программки и билеты в ТЮЗ Киселёва? Театр готов отблагодарить всех зрителей, бережно хранящих не только воспоминания, но «живые свидетельства» своих визитов в театр. Принесите с собой и покажите программку или билеты на любые спектакли Саратовского ТЮЗа и получите в благодарность автограф артиста. Достаточно просто показать то, что вы храните в память о спектакле. Но если вы готовы поделиться с театром какими-то историческими материалами, ТЮЗ будет рад сделать для вас особенный подарок.«Викторина». Проверьте свою память «на прочность» в нашей театральной викторине и выиграйте полезные призы. Участие открыто для зрителей всех возрастов!«Облако спектаклей». На каждом мероприятии сегодня обязательно появляется «брендвол» — место для фото с логотипом организаторов. Но в «Ночь культуры» мы предлагаем зрителям составить такой «брендвол» Саратовского ТЮЗа вместе. На белом полотне во время работы акции каждый сможет написать название своего самого любимого спектакля Саратовского ТЮЗа, выбрать подходящий цвет и размер для надписи. Какой же из спектаклей окажется самым популярным «брендом»? Узнаем по итогам акции.Кроме того, в «Ночь культуры» у зрителей будет возможность сыграть в интересные игры с сотрудниками педагогической части театра, расспросить артистов о работе, планах и репертуаре Саратовского ТЮЗа, а также — купить «не отходя от кассы» билеты на спектакли. Работа кассы в честь «Ночи культуры» будет продлена до 20-00", - сообщает пресс-служба театра.