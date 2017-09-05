В Базарно-Карабулакском районе подросток обвиняется в краже
Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Саратовской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя одного из сел Базарно-Карабулакского района в совершении "кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенной с незаконным проникновением в жилище".
По версии следствия, в начале июня молодой человек приехав на велосипеде в соседнее село и, воспользовавшись отсутствием жильцов в домах, незаконно проник в два частных домовладения, откуда похитил лом цветного металла.
В ходе следствия несовершеннолетний вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.