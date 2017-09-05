Современный ФОК открылся в Балаково

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Это сооружение с большим залом для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, тренажёрным залом, фитнес-залом, сауной. Заниматься здесь смогут не только сотрудники предприятия, но и жители города Балаково, а также сёл Балаковского района. Строительство комплекса началось в конце 2016 года и было завершено менее чем за год. В следующем году планируется построить рядом с комплексом бассейн с пятью дорожками по 25 метров и современной системой очистки воды.Участниками торжественной церемонии открытия стали представители Правительства Саратовской области, администрации БМР, руководители и сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит».Сразу после церемонии открытия состоялись первые соревнования по мини-футболу и настольному теннису.