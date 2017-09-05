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Радищевский музей приглашает в Энгельс на открытие постоянной экспозиции

Новости


Государственный музей имени А.Н.Радищева приглашает на торжественное открытие постоянной экспозиции Энгельсской картинной галереи - филиала Радищевского музея.

"В залах обновленной после реконструкции галереи будут представлены шедевры русского искусства XX века из собрания Радищевского музея - от авангарда и художественных объединений 1920-х годов, соцреализма, «сурового стиля» и нонконформизма до «семидесятников» и современного искусства наших дней. Планируется, что в торжественном мероприятии примут участие врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор Радищевского музея Людмила Калинина, президент музея Тамара Гродскова, представители правительства региона, администрации города Энгельса и Энгельсского района, музейные сотрудники, деятели культуры, художники, меценаты, жители и гости города Энгельса", - сообщает пресс-служба музея.