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ПФР опроверг интернет-слухи

Новости
ПФР опроверг интернет-слухи

Пенсионный Фонд России опроверг слухи, появившиеся в сети интернет.

В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование.

Более того, одному из супругов, получающему более высокий размер пенсии, предлагается подать заявление в Пенсионный фонд о предоставлении единовременной выплаты за своего супруга (свою супругу), получающего меньший размер пенсии, в качестве иждивенца. Результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим социальным и пенсионным законодательством. Пенсионный фонд России также обращается к пенсионерам с просьбой проверять информацию о пенсиях, размещенную в сети интернет. Для этого лучше всего знакомиться с информацией на официальном сайте Пенсионного фонда или позвонить в call-центр ПФР по бесплатному телефону 8 800 302-2-302.