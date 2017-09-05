ПФР опроверг интернет-слухи

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В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование.Более того, одному из супругов, получающему более высокий размер пенсии, предлагается подать заявление в Пенсионный фонд о предоставлении единовременной выплаты за своего супруга (свою супругу), получающего меньший размер пенсии, в качестве иждивенца. Результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим социальным и пенсионным законодательством. Пенсионный фонд России также обращается к пенсионерам с просьбой проверять информацию о пенсиях, размещенную в сети интернет. Для этого лучше всего знакомиться с информацией на официальном сайте Пенсионного фонда или позвонить в call-центр ПФР по бесплатному телефону 8 800 302-2-302.