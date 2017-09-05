В Калининском районе идет подготовка к просветительскому фестивалю
8 сентября в 14.00 часов на центральной площади села Анастасьино Калининского района Саратовской области начнется просветительский фестиваль и сельская ярмарка «Осень в Анастасьино».
Праздник проводят: Попечительство храма во имя священномученика Сергия (Шеина), администрация Широкоуступского сельсовета, Фонд возрождения сельских храмов при поддержке Фонда развития гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».
В программе народные музыка и танцы, церковные песнопения, авторская песня, дегустация натуральных продуктов местных производителей.