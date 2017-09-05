Двое мужчин погибли в огне в минувшие выходные
За прошедшие выходные в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 16 пожаров.
В субботу на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме на улице Юбилейной в селе Леляевка Новобурасского района. Площадь пожара составила 60 кв.м. В результате пожара погибли 2 человека – мужчина 1992 г.р., личность второго мужчины устанавливается. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Вчера в Балаково поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире на 9-ом этаже 9-ти этажного жилого дома на ул. Факел Социализма. Площадь пожара составила 7 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.
В 17 ч. 18 м. на пульт «01» города Ртищево поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме на ул. Питомной. Площадь пожара составила 4 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.