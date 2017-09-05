Алмазбек Атамбаев выучил английский язык через Puzzle English

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Алмазбек Атамбаев заявил: дополнительного времени на изучение английского языка у него не было, поэтому он воспользовался онлайн-сервисом и смог самостоятельно, без учителя, освоить язык и начать общаться на нем.При этом президент Кыргызстана подчеркнул, что в стране необходимо повышать уровень кыргызского языка и возрождать культуру языка в целом. Он назвал кыргызский язык национальным достоянием и заявил, что каждый ребенок должен его знать обязательно. Глава республики рассказал, что в стране запущен проект «Кыргызтест», задача которого верифицировать знание кыргызского языка у государственных служащих.По мнению Атамбаева, в стране нужно развивать кыргызский язык и сохранить русский. Третьим языком в Кыргызстане станет английский: с осени 2017 года в стране стартует программа обучения английскому языку в кыргызских школах. Президент отметил: если человек знает два языка, то еще один ему освоить будет намного легче.