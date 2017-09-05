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Состоится XXXXIII благотворительный концерт «Грани Истории»
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Состоится XXXXIII благотворительный концерт «Грани Истории»

Новости / Культура
Состоится XXXXIII благотворительный концерт «Грани Истории»

27 сентября 2017 года в 14.00 в Большом зале Саратовской консерватории для воспитанников детских домов и интернатов Саратовской области состоится XXXXIII благотворительный концерт «Грани Истории» проекта школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям».

В ансамбле с членом Лондонской Королевской академии музыки, профессором Университета Восточной Каролины и Университета штата Индиана Колином Эндрюсом выступят учащиеся джазового отделения ДМШ № 15 имени Виктора Чеха из Пензы, хор «Созвучие» Гимназии № 1, вокальный ансамбль «Мелодия» Саратовского областного колледжа искусств, джазовое трио клуба «Арлекин» под руководством Сергея Ноздрина. Впервые в проекте саратовской школы искусств № 8 выступит прославленный Губернский театр хоровой музыки. На концерте будут присутствовать более 50 директоров средних общеобразовательных школ Саратовской области. В ходе заседания Общественного совета Министерства образования области художественный руководитель театра хоровой музыки, заслуженный деятель искусств РФ Людмила Алексеевна Лицова будет награждена медалью «за большую просветительскую деятельность» Председателем совета Саратовским Сергеем Владимировичем.

Ведущим выступит руководитель проекта – кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский.

27 сентября 2017 в 19.00 состоится открытие 26го Международного органного фестиваля «ОРГАНИСТЫ ШЕСТИ КОНТИНЕНТОВ». Впервые на фестивале выступит выдающийся английский органист Колин Эндрюс.

Колин родился в Бристоле (Великобритания). Начал обучение на органе в 5 лет в кафедральном соборе. С 16 лет он обучался в Лондонской Королевской академии музыки по классам органа и фортепиано. Затем - в Женевской консерватории. Лауреат международных конкурсов в Дублине и Лондоне, с 1993 года - Член Лондонской Королевской академии музыки в знак признания выдающихся исполнительских достижений. Преподаёт в университетах Эмори, Индианы и Восточной Каролины, избран Президентом британского подразделения Объединенной ассоциации органистов (I.A.O) штата Индиана. Половину пьес классической программы концерта органист исполнит в ансамбле с джазовым триов составелауреатов международных конкурсов Данилы Левина (саксофон), Анатолия Никитина (тромбон), Сергея Ноздрина (кларнет) с музыкой Баха, Генделя, Чайковского, Мендельсона, Андрисена, Гаде, Гершвина, Кореа, Пьяццоллы, Джоплина в оригинале и джазовой обработке.