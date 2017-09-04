Эксперты Выберу.ру составили рейтинг предложений по кобрендинговым картам ведущих российских банков

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Владелец кобрендовой карты расплачивается ею за покупки в любых магазинах, за что ему начисляются бонусные баллы компании-партнера банка, эмитировавшего пластик. Позже этими бонусами можно расплачиваться за услуги и товары партнеров эмитента.Так можно обменять на скидки и специальные предложения в мобильном приложении сети «Мой Перекресток» бонусные баллы по карте «Перекресток», выпущенной Альфа-Банком и сетью супермаркетов с одноименным названием. А накопленные с помощью карты «М.Видео-Бонус» бонусные рубли направить на приобретение товаров в любом из магазинов бытовой техники и электроники М.Видео.Дебетовая премиальная карта «Ozon» выпущена БИНБАНКОМ. Совершая с ее помощью каждодневные покупки, владелец карты получает вознаграждение в виде баллов, которые можно с выгодой потратить в интернет-магазине OZON.ru. Выпускаемая Росбанком карта «Окей-Росбанк» позволит сэкономить в магазинах ОКЕЙ.Две дебетовые карты выпущены банком Авангард, их бонусные баллы можно использовать для покупок в воронежском ТЦ «Сити-Парк «Град» («MasterCard Сити-парк Град») и в новосибирском супермаркете «Быстроном» («MasterCard Быстроном»). Воспользоваться сразу несколькими картами, выпущенными совместно с крупными интернет-магазинами, предлагает Тинькофф Банк («Юлмарт», «AliExpress, «eBay» и «Lamoda»). Еще одна карта этого же банка «Связной-Клуб» привязана к бонусной программе Связного.Портал Выберу.ру предоставляет возможность ознакомиться с рейтингом и преимуществами всех кобрендинговых карт.