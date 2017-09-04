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Эксперты Выберу.ру составили рейтинг предложений по кобрендинговым картам ведущих российских банков

Новости
Эксперты Выберу.ру составили рейтинг предложений по кобрендинговым картам ведущих российских банков

Клиенты различных российских банков уже по достоинству оценили их выгодное предложение – дебетовые кобрендовые карты. В партнерстве с известными магазинами, брендами и торговыми марками подобные карты выпустили уже многие отечественные кредитные организации, среди которых Росбанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, БИНБАНК и банк Авангард.

Владелец кобрендовой карты расплачивается ею за покупки в любых магазинах, за что ему начисляются бонусные баллы компании-партнера банка, эмитировавшего пластик. Позже этими бонусами можно расплачиваться за услуги и товары партнеров эмитента.

Так можно обменять на скидки и специальные предложения в мобильном приложении сети «Мой Перекресток» бонусные баллы по карте «Перекресток», выпущенной Альфа-Банком и сетью супермаркетов с одноименным названием. А накопленные с помощью карты «М.Видео-Бонус» бонусные рубли направить на приобретение товаров в любом из магазинов бытовой техники и электроники М.Видео.

Дебетовая премиальная карта «Ozon» выпущена БИНБАНКОМ. Совершая с ее помощью каждодневные покупки, владелец карты получает вознаграждение в виде баллов, которые можно с выгодой потратить в интернет-магазине OZON.ru. Выпускаемая Росбанком карта «Окей-Росбанк» позволит сэкономить в магазинах ОКЕЙ.

Две дебетовые карты выпущены банком Авангард, их бонусные баллы можно использовать для покупок в воронежском ТЦ «Сити-Парк «Град» («MasterCard Сити-парк Град») и в новосибирском супермаркете «Быстроном» («MasterCard Быстроном»). Воспользоваться сразу несколькими картами, выпущенными совместно с крупными интернет-магазинами, предлагает Тинькофф Банк («Юлмарт», «AliExpress, «eBay» и «Lamoda»). Еще одна карта этого же банка «Связной-Клуб» привязана к бонусной программе Связного.

Портал Выберу.ру предоставляет возможность ознакомиться с рейтингом и преимуществами всех кобрендинговых карт.