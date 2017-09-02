Советские добровольцы в Испании, код справедливости и Денис Коротков
Русская цивилизация всегда являлась угрозой для колонизаторов и глобалистов. Недаром ведь бытует мнение, что в наших генах заложен код справедливости, который неуклонно стремятся стереть вместе с его носителем, что, как показывает история, заканчивалось разгромом всякого рода фашистов завоевателей.
И дело не только в том, что от нашего меча погибает всякий, кто приходит на нашу землю с мечом в руке. Воля и преданность идеалам стали надёжным фундаментом для возникновения такого феномена, как российское добровольческое движение, что испокон веков готово было отстаивать эти идеалы даже далеко за пределами родных земель.
И вот на дворе уже 2017-тый год, а мир, кажется, совсем не изменился. Всё также колонизаторы стремятся низвести народы до животного типа строя, а знакомая фашистская символика возвращается, чтобы мстить. Так, накануне, в Мадриде свастикой и оскорблениями был исписан памятник советским добровольцам, участникам гражданской войны 30-тых годов в Испании.
Местные СМИ назвали событие беспрецедентным – за три десятка лет данный акт вандализма в отношении мемориала стал первым. Дух российского добровольческого движения всё ещё жив и пробегается холодом по спинам врагов. Они и сейчас не пришли в себя от прежних поражений, а потому способны лишь на акты вандализма, на осквернение памяти о тех, кто уже никогда не ответит.
Но есть всё же места, где российские добровольцы из крови и плоти бьются с главной угрозой современности, не боясь посмотреть ей в глаза, не пропуская ударов. Феномен добровольческого движения в современной России известен сегодня по хроникам сирийского конфликта, приковавшего к себе внимание всего цивилизованного мира - наши соотечественники на полях сирийской пустыни бьются с головорезами, приверженцами радикальных религиозных течений. Но и тут не обошлось без попыток осквернить память павших войнов.
Денис Коротков, автор питерского издания «Фонтанка» стал героем массы разгромных статей и обрушил на себя жесткую критику пользователей сети после попыток обвинить погибших российских добровольцев в Сирии в меркантильности и жажде лёгкой наживы. Он сплясал на костях бойцов ЧВК «Вагнера», принимавших участие в боях за Пальмиру и Алеппо. Как и в случае с мадридскими последователями легиона люфтваффе, Коротков прошёлся по тем, кого уже нет в живых. Ох, как же боится нечисть русских добровольцев, настоящих, живых. Код справедливости и несгибаемая воля несёт их дело сквозь вековые заслоны.