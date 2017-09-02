Советские добровольцы в Испании, код справедливости и Денис Коротков

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И дело не только в том, что от нашего меча погибает всякий, кто приходит на нашу землю с мечом в руке. Воля и преданность идеалам стали надёжным фундаментом для возникновения такого феномена, как российское добровольческое движение, что испокон веков готово было отстаивать эти идеалы даже далеко за пределами родных земель.И вот на дворе уже 2017-тый год, а мир, кажется, совсем не изменился. Всё также колонизаторы стремятся низвести народы до животного типа строя, а знакомая фашистская символика возвращается, чтобы мстить. Так, накануне, в Мадриде свастикой и оскорблениями был исписан памятник советским добровольцам, участникам гражданской войны 30-тых годов в Испании.Местные СМИ назвали событие беспрецедентным – за три десятка лет данный акт вандализма в отношении мемориала стал первым. Дух российского добровольческого движения всё ещё жив и пробегается холодом по спинам врагов. Они и сейчас не пришли в себя от прежних поражений, а потому способны лишь на акты вандализма, на осквернение памяти о тех, кто уже никогда не ответит.Но есть всё же места, где российские добровольцы из крови и плоти бьются с главной угрозой современности, не боясь посмотреть ей в глаза, не пропуская ударов. Феномен добровольческого движения в современной России известен сегодня по хроникам сирийского конфликта, приковавшего к себе внимание всего цивилизованного мира - наши соотечественники на полях сирийской пустыни бьются с головорезами, приверженцами радикальных религиозных течений. Но и тут не обошлось без попыток осквернить память павших войнов.Денис Коротков, автор питерского издания «Фонтанка» стал героем массы разгромных статей и обрушил на себя жесткую критику пользователей сети после попыток обвинить погибших российских добровольцев в Сирии в меркантильности и жажде лёгкой наживы. Он сплясал на костях бойцов ЧВК «Вагнера», принимавших участие в боях за Пальмиру и Алеппо. Как и в случае с мадридскими последователями легиона люфтваффе, Коротков прошёлся по тем, кого уже нет в живых. Ох, как же боится нечисть русских добровольцев, настоящих, живых. Код справедливости и несгибаемая воля несёт их дело сквозь вековые заслоны.