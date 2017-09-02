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На дорогах областного центра стартовала акция "Номерной знак"

Новости
На дорогах областного центра стартовала акция "Номерной знак"


Мероприятия в ее рамках пройдут с 31 августа по 11 сентября.

Как сообщили в ГИБДД города, грязь на автомобильных номерах, специальные покрытия и потертости создают проблему фиксации административных правонарушений специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Особое внимание будет уделяться автомобилям без государственных регистрационных знаков.

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам выполнять требования законодательства в части содержания автомобильных номеров в нормативном состоянии.

В ведомстве напомнили, что за управление транспортом, не зарегистрированном в установленном порядке, предусмотрен штраф в размере 500-800 рублей. За повторное подобное правонарушение – штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок 1-3 месяца.

Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требованиями ГОСТ регистрационными знаками влечет наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Управление транспортным средством без государственных номерных знаков или применение материалов, затрудняющих идентификацию автомобильных номеров, влечет штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок 1-3 месяца.

Фото http://omsk.rfn.ru