На дорогах областного центра стартовала акция "Номерной знак"

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Как сообщили в ГИБДД города, грязь на автомобильных номерах, специальные покрытия и потертости создают проблему фиксации административных правонарушений специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Особое внимание будет уделяться автомобилям без государственных регистрационных знаков.Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам выполнять требования законодательства в части содержания автомобильных номеров в нормативном состоянии.В ведомстве напомнили, что за управление транспортом, не зарегистрированном в установленном порядке, предусмотрен штраф в размере 500-800 рублей. За повторное подобное правонарушение – штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок 1-3 месяца.Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требованиями ГОСТ регистрационными знаками влечет наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.Управление транспортным средством без государственных номерных знаков или применение материалов, затрудняющих идентификацию автомобильных номеров, влечет штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок 1-3 месяца.Фото http://omsk.rfn.ru