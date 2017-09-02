Стала известна программа празднования Дня города в Саратове
Праздничные мероприятия начнутся уже в ближайшие выходные и продлятся до конца следующей недели.
По информации пресс-службы городской администрации, 2 и 3 сентября в Саратове состоится этнофестиваль «Волга – река народов Саратовского края», приуроченный ко Дню города. В течение двух дней на пл. Чернышевского, саду «Липки», а также Набережной Космонавтов будут проходить квесты, концерты, выставки. А 3 сентября на набережной горожан ждет яркий сюрприз – неоновое шоу.
4 сентября на пр. Кирова у консерватории состоится концертная программа бардов «Добрые песни о вечном».
5 сентября на Театральной площади пройдет соревнование по фигурному вождению автомобилей с ручным управлением среди инвалидов с ПОДА (с 11.00), профессиональные консультации для всех желающих.
6 сентября любители краеведения смогут принять участие в квестах «Саратов исторический» (старт от домов 8 Марта) и «Прогулка по городу» от «ДДТ «Солнечный».
7 сентября на Театральной площади пройдет Всероссийская акция «Хоровод мира». Также торжественно откроют городскую «Доску почета». А в ледовом дворце спорта «Кристалл» состоится международный турнир ТАФФАЙТ по профессиональному боксу с участием Артема Чеботарева.
8 сентября в Детском театрально-концертном учреждении на Вольской, 83 планируется Городское торжественное мероприятие, посвященное 427-й годовщине со дня основания Саратова. На пр. Кирова состоятся акции в рамках «Ночи культуры». На Волжской у ретро-трамвая «Семен» - театральный фестиваль «Открытый город». Ярким событием праздничного дня станет концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова на Театральной площади.
9 сентября в рамках фестиваля пляжных видов спорта «Лето 2017» состоятся традиционные зарядки и соревнования по футболу и теннису на набережной. Вечером выступит эстрадный оркестр «Bright light», состоится развлекательная программа с чествованием молодоженов «Вместе и навсегда».
Центром притяжения в очередной раз станет проспект Кирова. В течение дня здесь пройдут фестиваль бардовской песни «Бард-экспресс», соревнования по силовому экстриму «Богатырские забавы», городской фестиваль исполнителей на саратовской гармонике«Играй, гармонь!», фестиваль национальных фольклорных ансамблей «Хоровод».
Все желающие смогут посетить фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города» на Увекском. Для удобства горожан буду организованы дополнительные электрички и автобусы.
На Театральной площади будет организован фестиваль «GET UP» с интерактивными развлекательными зонами. Состоится концертная программа «С днем рождения, Саратов!», которая завершится праздничным фейрверком.
10 сентября здесь же, на Театральной площади, состоится выставка ретро-автомобилей, а на пр. Кирова - концерт духового оркестра Саратовской государственной консерватории «Посвящение любимому городу».
Городская праздничная программа завершится 11 сентября праздником в рамках городского проекта «Саратов молодой» на Театральной площади.
С полным списком и временем проведения мероприятий ко дню города можно ознакомиться здесь.
Фото http://ttphotos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com