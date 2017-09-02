Преступная группа подозревается в десятках краж строительных инструментов
В Волжском районе задержаны двое злоумышленников.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, с начала этого года участники группы поникали на строящиеся объекты и частные домовладения, расположенные на территории города Саратова. Там они совершали кражи инструментов, дорогостоящего оборудования, отопительных приборов.
По версии следствия, задержанные могут быть причастны к совершению нескольких десятков краж.
По предварительным оценкам сумма ущерба, причиненного злоумышленниками потерпевшим, составляет более 4 млн рублей.