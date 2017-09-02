В области прогнозируются неблагоприятные природные условия
По информации МЧС области, завтра, 2 сентября, местами по области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление юго-западного ветра, порывы ночью будут достигать 15-17 м/с, днем - 15-19 м/с.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями спасатели убедительно просят граждан соблюдать основные меры личной безопасности.
Так, если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Запрещается находиться вблизи ЛЭП. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
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