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Фонтан "Сердце Волги" будет работать ежедневно

Новости
Фонтан "Сердце Волги" будет работать ежедневно



Новая достопримечательность набирает все большую популярность у саратовцев и гостей города.

По многочисленным просьбам горожан фонтан будет работать ежедневно с 20.00 до 22.00. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, именно в это время можно по достоинству оценить арт-объект, раскрывающийся всеми цветами радуги.

Центральный поток фонтана из 13 водных струй, подсвеченных разноцветными прожекторами, способен подниматься на высоту до нескольких десятков метров. Запрограммировать его можно под любую музыкальную композицию, создавая уникальные водные картины.