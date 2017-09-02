Для лучших преподавателей вузов выступят Лариса Долина и группа "Кватро"

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Предположительно, в этом году в фестивале примут участие 10 тысяч первокурсников и 600 сотрудников высших учебных заведений.В рамках фестиваля планируется провести три крупных мероприятия. В их числе шествие первокурсников "Парад студенчества". В 17:00 студенты соберутся на площади перед цирком и пройдут по улицам Чапаева и Московской до Театральной площади.Там состоится посвящение вчерашних абитуриентов в студенты высших учебных заведений. Первокурсники произнесут клятву студентов на верность своим учебным заведениям, своему городу. Каждый вуз представит свою видео-презентацию. На шоу выступят звезды российской эстрады: дуэт Артик и Асти, популярный певец Алексеев, участник продюсерского центра Black Star – известный рэп исполнитель L¢one. После завершения основной программы участников ждут выступление DJ SMASH и грандиозный фейерверк. Ведущим мероприятия станет шоумен, телеведущий каналов "RU.TV", "Россия 1" Иван Чуйков.Сегодня же в в 7 часов вечера в ТЮЗе Киселева состоится торжественное вручение премии "Высота" для преподавателей вузов Саратова. Всего будут награждены 24 человека. Для собравшихся выступят звезды российской эстрады – группа "Кватро" и народная артистка России Лариса Долина.По словам представителя председателя попечительского совета фестиваля "Поехали" Ивана Лобанова, каждому победителю будет вручена премия в 100 тысяч рублей.