Более 308 тысяч человек привито от гриппа в Саратовской области
Кампания по иммунизация населения набирает обороты.
По данным регионального минздрава, по состоянию на 31 августа в регионе привито 308 678 человек, в том числе 1 159 детей и 307 519 взрослых.
Кроме того, на данный момент на территорию области поставлено 669 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослого населения и 118 тысяч доз данной вакцины для детей.
Мероприятия по вакцинации населения против гриппа продолжаются.
Фото http://tonis.ua