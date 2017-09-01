В течение учебного года для школьников и студентов будет действовать льготный проезд в пригородных поездах
Скидка в размере 50% от полной стоимости разового билета на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения предоставляется в период с 1 сентября по 31 декабря 2017 года и с 1 января по 15 июня 2018 года.
Как пояснили в службе корпоративных коммуникаций ПривЖД, данная льгота предоставляется обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений в возрасте старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Оформление проездных документов указанным категориям пассажиров производится по предъявлении действующих справок учащихся и студенческих билетов очной формы обучения в пригородных билетных кассах или через бесплатное мобильное приложение "Пригород".