Житель Энгельса сдал на металлолом два чужих автомобиля
Таким образом он "заработал" 3 тысячи рублей.
В Энгельсе оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже местный 51-летний житель. Полицейские получили данные, что он сдал в пункт приема металлов два похищенных автомобиля.
- Автомашины "ВАЗ-2114" и "Москвич" длительное время стояли на одной из улиц Энгельса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. - Злоумышленник посчитал, что они никому не принадлежат. Однажды решив, что бесхозный транспорт портит облик города, мужчина сдал его в пункт приема металлов, получив за две машины 3 тысячи рублей. Законный владелец, заметив пропажу, обратился в полицию. Подозреваемый в краже был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.